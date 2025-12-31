PODCAST CANLI YAYIN

İbo Show Yılbaşı Konukları Kimler? 25 Yıllık Küslük Canlı Yayında Bitti

31 Aralık gecesi Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show yılbaşı özel programının detayları netleşti.

Televizyon izleyicilerinin her yıl yakından takip ettiği programda, bu sene hem müzik dünyasından isimler hem de magazin dünyasında çok konuşulacak bir buluşma yer alıyor.

İbo Show Yılbaşı Kadrosunda Yer Alan İsimler

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği özel bölümde, sanat dünyasının tanınmış simaları konuk koltuğunda oturacak. Programın müzik ve sohbet akışında şu isimler bulunuyor:

  • Bülent Ersoy

  • Cengiz Kurtoğlu

  • Yıldız Tilbe

  • Şafak Sezer

Gece boyunca sanatçılar popüler şarkılarını seslendirirken, Şafak Sezer de esprileriyle sohbete eşlik edecek.

Asena ve İbrahim Tatlıses Arasındaki Buzlar Eridi

Programın en çok merak edilen noktası, bir döneme damga vuran oryantal Asena'nın yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile aynı stüdyoda bir araya gelmesi oldu. Yaklaşık 25 yıldır görüşmeyen ve aralarında büyük bir dargınlık bulunan ikili, bu özel yayında tekrar buluştu.

Tanıtım görüntülerine yansıyan detaylara göre; Asena stüdyoya dans ederek giriş yaptığı sırada İbrahim Tatlıses'in duygusal anlar yaşadığı görülüyor. Çeyrek asırlık aranın ardından gerçekleşen bu buluşma, sosyal medyada da şimdiden geniş yankı uyandırdı.

Yayın Akışı ve Program Detayları

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan İbo Show, yılbaşı gecesinin klasik eğlence anlayışını sürdürmeyi hedefliyor. Programda yer alan konukların performansları ve merak edilen diyaloglar akşam saatlerinden itibaren ekranda olacak.

