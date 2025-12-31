İbo Show Yılbaşı Konukları Kimler? 25 Yıllık Küslük Canlı Yayında Bitti

Televizyon izleyicilerinin her yıl yakından takip ettiği programda, bu sene hem müzik dünyasından isimler hem de magazin dünyasında çok konuşulacak bir buluşma yer alıyor.

Asena ve İbrahim Tatlıses Arasındaki Buzlar Eridi

Programın en çok merak edilen noktası, bir döneme damga vuran oryantal Asena'nın yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile aynı stüdyoda bir araya gelmesi oldu. Yaklaşık 25 yıldır görüşmeyen ve aralarında büyük bir dargınlık bulunan ikili, bu özel yayında tekrar buluştu.

Tanıtım görüntülerine yansıyan detaylara göre; Asena stüdyoya dans ederek giriş yaptığı sırada İbrahim Tatlıses'in duygusal anlar yaşadığı görülüyor. Çeyrek asırlık aranın ardından gerçekleşen bu buluşma, sosyal medyada da şimdiden geniş yankı uyandırdı.