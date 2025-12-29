Mehmed: Fetihler Sultanı'na Bomba Transfer! Çiçek Hatun Rolü Sahibini Buldu
TRT 1 ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, kadrosuna yeni bir isim ekleyerek hikaye akışında değişikliğe gidiyor.
Serkan Çayoğlu'nun başrolünde olduğu yapım, Osmanlı tarihinin kritik dönemlerini ekrana taşırken, saray içindeki dengeleri etkileyecek yeni bir karakteri izleyiciyle buluşturuyor.
ÇİÇEK HATUN KARAKTERİYLE DENGELER DEĞİŞİYOR
Dizinin ilerleyen bölümlerinde görünecek olan Çiçek Hatun, saraydaki hiyerarşi ve ittifaklar üzerinde etkili olacak bir figür olarak kurgulanıyor. Uzun süren cast görüşmelerinin ardından seçilen Merve Üçer, bu rolle birlikte yeniden ulusal kanalda izleyici karşısına çıkacak. Çiçek Hatun'un gelişiyle beraber, harem içindeki rekabetin ve stratejik hamlelerin ön plana çıkması bekleniyor.
Merve Üçer'in kariyerinden satır başları:
-
İlk Deneyimler: 2013 yılında Miss Turkey yarışmasında derece aldıktan sonra modellikten oyunculuğa geçiş yaptı.
-
Önceki Projeler: Beni Bırakma dizisindeki Elif ve Acemi Anneler dizisindeki Nil karakterleriyle tanındı.
-
Eğitimi: Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan oyuncu, sahne sanatları üzerine çeşitli eğitimler aldı.
KADROYA YENİ KATILAN DİĞER İSİMLER
Dizinin sadece harem tarafı değil, askeri ve siyasi kanadı da yeni oyuncularla şekilleniyor. Son dönemde kadroya dahil olan diğer isimler, hikayenin farklı coğrafyalara uzanan kısımlarını temsil ediyor.
|Oyuncu
|Karakter
|Merve Üçer
|Çiçek Hatun
|Adem Bal
|Güzel Radu
|Alma Terziç
|Katarina
|Yılmaz Bayraktar
|Stefan
HİKAYEDE BEKLENEN GELİŞMELER
Yeni karakterlerin dahil olmasıyla birlikte, Sultan Mehmed'in sadece fetih hazırlıkları değil, yakın çevresindeki yönetim mücadeleleri de daha fazla işlenecek. Çiçek Hatun'un, saraydaki diğer güçlü figürlerle olan ilişkisi ve devlet meselelerine etkisi, önümüzdeki haftaların ana konularından biri olacak.