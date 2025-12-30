Taşacak Bu Deniz’de Yer Yerinden Oynayacak: Senaristten Aşk İtirafı

Sosyal Medya Bu İddiayla Çalkalanıyor

Senaristin açıklamalarının ardından X ve Instagram gibi platformlarda "Taşacak Bu Deniz" etiketi en çok konuşulanlar arasına girdi. İzleyicilerin bir kısmı bu yeni eşleşmeyi heyecanla karşılarken, bir kısmı da bu durumun diğer karakterler üzerindeki etkisini merak etmeye başladı. Özellikle Şirin Furtuna'nın geçmişi ve Amirum Dayı'nın sert mizacı arasındaki uyumun nasıl işleneceği şimdiden merak konusu oldu.