"Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Soru: 2009'da ABD'de yaklaşık 35.000 evli kadınla yapılan bir araştırmada "Kocanızın ruh ikiziniz olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabı verenlerin oranı yüzde kaçtır?
A- 32
B- 52
C- 72
D- 92
CEVAP: B