ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Soru: 2009'da ABD'de yaklaşık 35.000 evli kadınla yapılan bir araştırmada "Kocanızın ruh ikiziniz olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabı verenlerin oranı yüzde kaçtır?

A- 32

B- 52

C- 72

D- 92

CEVAP: B