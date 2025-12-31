Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi'ne göre bir gemi tornistan edeceğini yani geri gideceğini, nasıl ve kaç düdük çalarak haber verir?
A- Üç kısa düdük
B-Bir kısa bir uzun düdük
C-İki kısa bir uzun düdük
D-Üç uzun düdük
CEVAP: D