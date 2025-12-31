ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Soru:Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi'ne göre bir gemi tornistan edeceğini yani geri gideceğini, nasıl ve kaç düdük çalarak haber verir?

A- Üç kısa düdük

B-Bir kısa bir uzun düdük

C-İki kısa bir uzun düdük

D-Üç uzun düdük

CEVAP: D