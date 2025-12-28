PODCAST CANLI YAYIN

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri hangi hastalığın gizli taşıyıcısıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül yolunda önemli bir aşamaya geldi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.

A- KOLERA

B- SİROZ

C- VEREM

D- TİFÜS

CEVAP:C

