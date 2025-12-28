Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son haftasında büyük ödüle yaklaşan bir yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Toplam 5 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmak için kritik sorulara gelen yarışmacı, şaşırtıcı bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri hangi hastalığın gizli taşıyıcısıdır?

A- KOLERA

B- SİROZ

C- VEREM

D- TİFÜS

CEVAP:C