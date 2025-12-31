1898'de ilk elektrikli işletme cihazını icat eden Miller Reese Hultchison, 1908'de hangisinin patentini almıştır?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster , bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

(Takvim Foto Arşiv)

MİLLER REESE HUTCHİSON KİMDİR?

Miller Reese Hutchison (6 Ağustos 1876 – 16 Şubat 1944), Amerikalı elektrik mühendisi ve mucittir. Araç kornası ve işitme cihazı gibi ilk taşınabilir elektrikli aygıtların geliştirilmesinde öncü rol oynadı. Eğitimini Alabama'daki askeri okullarda ve Auburn Üniversitesi'nde tamamlayan Hutchison, henüz öğrenciyken telgraf hatları için yıldırımdan koruyucu bir sistem icat ederek patent aldı. 1898'de İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında ABD Deniz Feneri Kurulu'nda mühendis olarak görev yaptı ve savunma amaçlı altyapı çalışmalarında yer aldı.