Dilber Geri Döndü: Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri Hayranlarına Müjde

Dizinin genişleyen oyuncu kadrosunda ayrıca Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan ve Güven Kıraç gibi usta isimler yer alıyor. ✨ Yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturmaya devam ediyor.

BKM imzalı yapımın yeni sezonunda kadro yine yıldızlar geçidi gibi. Ocak ayında başlaması planlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

YENİ SEZONDA İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

İnci Taneleri'nin yeni bölümlerinde Azem'in çocuklarıyla olan bağını güçlendirme çabası ve Dilber'in hayata tutunma mücadelesi ana ekseni oluşturacak. Özellikle geçen sezonun finalinde cevapsız kalan soruların bu sezonun ilk bölümlerinde yanıt bulması öngörülüyor. İzleyiciler, Azem ve Piraye arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağını ve Dilber'in yeni hayatında hangi engellerle karşılaşacağını merakla bekliyor.

Sizce Dilber yeni sezonda Azem'e olan duygularını dizginleyebilecek mi? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası için geri sayım resmen başladı.