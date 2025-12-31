PODCAST CANLI YAYIN

Dilber Geri Döndü: Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri Hayranlarına Müjde

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı İnci Taneleri, uzun süren bekleyişin ardından üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi:
Dilber Geri Döndü: Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri Hayranlarına Müjde

Dizinin merakla beklenen yeni sezonundan gelen ilk tanıtım fragmanı, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin sahneleri, izleyicilerden tam not aldı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN HEYECAN YARATAN PAYLAŞIM

Dizinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü, yeni sezon çekimlerinin başlaması ve fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından set karelerini paylaşan ünlü oyuncu, "Özledik" notunu düşerek hem ekibin hem de hayranların heyecanına ortak oldu. Dilber karakterinin kendine has tarzı ve yeni sezondaki imajı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

"YA OYNAYACAĞIZ YA OYNATACAĞIZ"

Yayınlanan ilk tanıtımda Dilber'in dans pistindeki performansı yine ön plandaydı. Tanıtımın açılışında yer alan "İşte Dilber halimiz. Ya oynayacağız, ya oynatacağız" ifadesi, yeni sezonda hikayenin çok daha dinamik ve sürprizlerle dolu olacağının sinyallerini verdi. Dizinin sadece eğlenceli sahneleriyle değil, derinlikli insan hikayeleriyle de izleyiciyi sarsmaya devam etmesi bekleniyor.

DEV KADRO OCAK AYINDA BULUŞUYOR

BKM imzalı yapımın yeni sezonunda kadro yine yıldızlar geçidi gibi. Ocak ayında başlaması planlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Yılmaz Erdoğan (Azem Yücedağ)

  • Hazar Ergüçlü (Dilber)

  • Selma Ergeç (Piraye)

  • Kubilay Aka (Cihan)

Dizinin genişleyen oyuncu kadrosunda ayrıca Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan ve Güven Kıraç gibi usta isimler yer alıyor. ✨ Yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturmaya devam ediyor.

YENİ SEZONDA İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

İnci Taneleri'nin yeni bölümlerinde Azem'in çocuklarıyla olan bağını güçlendirme çabası ve Dilber'in hayata tutunma mücadelesi ana ekseni oluşturacak. Özellikle geçen sezonun finalinde cevapsız kalan soruların bu sezonun ilk bölümlerinde yanıt bulması öngörülüyor. İzleyiciler, Azem ve Piraye arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağını ve Dilber'in yeni hayatında hangi engellerle karşılaşacağını merakla bekliyor.

Sizce Dilber yeni sezonda Azem'e olan duygularını dizginleyebilecek mi? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası için geri sayım resmen başladı.

İbo Show Yılbaşı Konukları Kimler? 25 Yıllık Küslük Canlı Yayında Bittiİbo Show Yılbaşı Konukları Kimler? 25 Yıllık Küslük Canlı Yayında Bitti
İbo Show Yılbaşı Konukları Kimler? 25 Yıllık Küslük Canlı Yayında Bitti
Taşacak Bu Deniz’de Yer Yerinden Oynayacak: Senaristten Aşk İtirafıTaşacak Bu Deniz’de Yer Yerinden Oynayacak: Senaristten Aşk İtirafı
Taşacak Bu Deniz’de Yer Yerinden Oynayacak: Senaristten Aşk İtirafı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den SDG'ye uyarı: İsrail'in tetikçisi olmak yerine 10 Mart'a uyun!
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
MSB'den uyarı: SDG'nin tavrı Suriye'ye zarar veriyor | "Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak"
Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi! Kasım Garipoğlu ile ne dolaplar çevirdi? "Divine Circus" uyuşturucu ağı çözülüyor
Artvin'de Ardanuç'ta çığ: 3 çoban mahsur kaldı!
Başkan Erdoğan'ın 2025 yılı Gazze ile geçti! Ankara "barış" diplomasinin merkez üssü oldu: Trump ve Putin'le kaç kez görüştü?
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre kararı!
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
Türkiye enerjide vites yükseltti! "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sahaya iniyor
DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar!
Tedesco'dan Nkunku mesajı!
Müge Anlı'da çifte cinayet itirafı! Çetrefil sarmalının kilit ismi "anne"
Alkollü araç kullanıp bir genci sakat bırakan CHP'li Berk Tütüncü'den skandal ifade: "Ciddi bir kaza değildi"
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
Ankara'da su krizi bitmiyor! Vatandaş isyan etti: Akmayan suya fatura!
Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan imzaladı MTV'ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı!
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de yıldızlar geçidi! Ünlüler atv’de yarışacak