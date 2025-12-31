Dilber Geri Döndü: Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri Hayranlarına Müjde
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı İnci Taneleri, uzun süren bekleyişin ardından üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizinin merakla beklenen yeni sezonundan gelen ilk tanıtım fragmanı, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin sahneleri, izleyicilerden tam not aldı.
HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN HEYECAN YARATAN PAYLAŞIM
Dizinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü, yeni sezon çekimlerinin başlaması ve fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından set karelerini paylaşan ünlü oyuncu, "Özledik" notunu düşerek hem ekibin hem de hayranların heyecanına ortak oldu. Dilber karakterinin kendine has tarzı ve yeni sezondaki imajı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
"YA OYNAYACAĞIZ YA OYNATACAĞIZ"
Yayınlanan ilk tanıtımda Dilber'in dans pistindeki performansı yine ön plandaydı. Tanıtımın açılışında yer alan "İşte Dilber halimiz. Ya oynayacağız, ya oynatacağız" ifadesi, yeni sezonda hikayenin çok daha dinamik ve sürprizlerle dolu olacağının sinyallerini verdi. Dizinin sadece eğlenceli sahneleriyle değil, derinlikli insan hikayeleriyle de izleyiciyi sarsmaya devam etmesi bekleniyor.
DEV KADRO OCAK AYINDA BULUŞUYOR
BKM imzalı yapımın yeni sezonunda kadro yine yıldızlar geçidi gibi. Ocak ayında başlaması planlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
-
Yılmaz Erdoğan (Azem Yücedağ)
-
Hazar Ergüçlü (Dilber)
-
Selma Ergeç (Piraye)
-
Kubilay Aka (Cihan)
Dizinin genişleyen oyuncu kadrosunda ayrıca Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan ve Güven Kıraç gibi usta isimler yer alıyor. ✨ Yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturmaya devam ediyor.
YENİ SEZONDA İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?
İnci Taneleri'nin yeni bölümlerinde Azem'in çocuklarıyla olan bağını güçlendirme çabası ve Dilber'in hayata tutunma mücadelesi ana ekseni oluşturacak. Özellikle geçen sezonun finalinde cevapsız kalan soruların bu sezonun ilk bölümlerinde yanıt bulması öngörülüyor. İzleyiciler, Azem ve Piraye arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağını ve Dilber'in yeni hayatında hangi engellerle karşılaşacağını merakla bekliyor.
Sizce Dilber yeni sezonda Azem'e olan duygularını dizginleyebilecek mi? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası için geri sayım resmen başladı.