TFF 2026'nın FIFA kokartlı hakemlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 yılı için FIFA kokartı taşıyacak hakem listesini duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA tarafından onaylanan listenin yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Açıklanan listede, farklı branşlarda görev yapacak Türk hakemler yer aldı. FIFA kokartı takacak isimler hakemlik kategorilerine göre paylaşıldı.

FIFA HAKEMLERİ

2026 yılında FIFA Hakemi olarak görev yapacak isimler Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın oldu.