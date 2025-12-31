TFF 2026'nın FIFA kokartlı hakemlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 yılı için FIFA kokartı taşıyacak hakem listesini duyurdu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA tarafından onaylanan listenin yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 yılı için FIFA kokartı taşıyacak hakem listesini duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA tarafından onaylanan listenin yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Açıklanan listede, farklı branşlarda görev yapacak Türk hakemler yer aldı. FIFA kokartı takacak isimler hakemlik kategorilerine göre paylaşıldı.
FIFA HAKEMLERİ
2026 yılında FIFA Hakemi olarak görev yapacak isimler Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın oldu.
FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ
FIFA Yardımcı Hakemi listesinde ise Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa yer aldı.
FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMLERİ
Video Yardımcı Hakem kategorisinde FIFA kokartı taşıyacak isimler Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.
FIFA FUTSAL HAKEMLERİ
Futsal branşında 2026 yılı için FIFA kokartı takacak hakemler Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam oldu.
FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ
Plaj futbolunda ise Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz FIFA kokartı ile görev yapacak hakemler arasında yer aldı.