Besledik büyüttük danayı şeklinde başlayan atasözünün devamında hangisi söylenir?

"Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

A- Şimdi tanımaz oldu anayı

B- Yemez oldu lahanayı

C- Seyreyle sen tantanayı

D- Beğenmez oldu tarhanayı

CEVAP: A