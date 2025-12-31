ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Soru: Besledik büyüttük danayı şeklinde başlayan atasözünün devamında hangisi söylenir?

A- Şimdi tanımaz oldu anayı

B- Yemez oldu lahanayı

C- Seyreyle sen tantanayı

D- Beğenmez oldu tarhanayı

CEVAP: A