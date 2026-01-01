Kartal Yiğit

Beşiktaş hem sportif hem de idari anlam da zor günlerden geçiyor. Son yıllarda takımın lige erkenden havlu atışı, gelen yönetimlerin her geçen gün borçları katlamaları, siyah beyazlı camiada suların durulmasını engelliyor. Camiada herkes artık umudu kesmiş görünüyor. Yeni seçilen divan kurulunun ilk toplantısında binlerce üye olmasına rağmen katılım 200 civarı. Artık üyeler dahi düzelmenin zor olduğu görüşünde. Borç sarmalı kulübü sarmış. 22 milyar TL ödenmesi gereken yükümlülük var. 1 değil 10 Dikilitaş projesi ile bu borcu zor kapatırsın. Zaten Serdal Adalı'nın yaptığı transferlerin uzun vadedeki rakamı Dikilitaş'a denk geliyor. Yani anlayın durumun vahametini. Denetleme kurulu başkanı Gökhan Tiryaki hem hazırladığı raporda uyardı hem de kürsüde yönetimin doğru yolda olmadığını dile getirdi. Yönetim buna rağmen "transfer" diyor, valla anlaşılır gibi değil. Arada ve yaz döneminde alınacak oyuncularla sonraki divan toplantılarında büyük ihtimalle külfet 30 milyara dayanacak. Ondan sonrası kabus zaten.





VEFA MI, PROFESYONELLİK Mİ?

Geçen haftanın en önemli olaylarından biri hiç kuşkusuz yıllarını bu kulübe veren Necip ile Mert'ten kendilerinden kulüp bulmaları istenmesiydi. Hoca ve yönetimin ortak aldığı bu karar herkesi şaşırttı. Çoğunluk yapılanın yanlış olduğunu, en kötü sezon sonu bunun gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi. Beşiktaş normalde vefalı bir kulüptür. Ancak bu son yıllarda sadece lafta kaldı. İşin en ilginç yanı da gelir gelmez Necip'in sözleşmesini bence anlamsız şekilde uzatan Başkan Adalı'nın bu kararı almasıydı. Madem gönderecektiniz niye uzattınız? Demek oluyor ki ne plan var ne program. O yüzden kısa ve orta vadede ben Beşiktaş'ta düzelme beklemiyorum. Mert'e de yapılanın doğru olmadığını düşünenlerdenim. Hoca beğenmeyebilir ama Mert hala ligin en tecrübeli kalecisi. Geçen seneye kadar çoğu maçta sizi kurtaran Mert değil miydi? Sadece Sergen hoca tek maçta dediğini yapmadı diye göndermek hiç yakışık almadı.





BAKALIM ALDIRABİLECEK Mİ!

Sergen Yalçın son maç sonrası ara dönem de 5-6 oyuncu almaları gerektiğini, bunun gerçekleşmemesi halinde transfer yapmaya gerek olmadığını dile getirmişti. Bu resmen başkana direk bir mesajdı. Zaten Sergen Yalçın bu mesajları sezon içi hep verdi. Bunu bir yabancı hoca yapsa çoktan topa tutulmuştu. Başkan da divan toplantısında ilk 11'de oynayacak 2-3 transfer yapacaklarını söyleyerek yanıtı verdi hocasına. Bakalım bu yarışta kim kazanacak? Açıkçası ara transferde oyuncu almanın zor olduğu bir ortamda transfer olmazsa Sergen Yalçın ne yapacak merakla bekliyorum?