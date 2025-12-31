PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye ve Kıbrıs eğlenceye doyacak! Her yıl başında sahnelere renk katan sanatçılar bu yıl da fırtına estirecek!

Türkiye'nin ve Kıbrıs’ın dört bir yanında, birbirinden ünlü sanatçılar bugün sahneye çıkacak ve hayranlarına coşku dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Her biri kendi tarzıyla sahneye renk katacak sanatçılar, konuklara müzik ziyafeti sunacak

Sapanca'nın doğa ile iç içe atmosferinde yer alan bir otel, yılbaşı gecesinde romantizmin sesi Ferhat Göçer'i sahnesinde ağırlayacak. Müzik, doğa ve huzurun birleştiği bu özel gecede misafirler müziğe doyacak.

Merve Özbey, yılbaşı gecesini unutulmaz kılmak için muhteşem bir repertuvarla Ankaralı hayranlarına enerji dolu bir konser sunacak.


Derya Bedavacı, 2026'yı Antalya'da karşılayacak. Arabeskin sevilen ismi yeni yıla girerken de sevilen şarkılarını söyleyecek.

Yeni yılın en hareketli kutlamalarından biri Kıbrıs'ta gerçekleşecek. Derya Uluğ, sahne enerjisi ile büyüleyecek.

Kıbrıs'ta bir otel, bu yılbaşında sahnesinde Türk müziğinin efsane ismi Ebru Gündeş'i ağırlayacak. Duygusal şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı, sesiyle yeni yıla duygusal ve zarif bir giriş yapacak.

