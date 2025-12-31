2014'de kaybolan MH370 uçağında sır perdesi kalkacak mı? Arama çalışmaları yeniden başladı





MH370 UÇUŞU

Malezya Havayolları'na ait MH370 sayılı Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirmek üzere havalanan yolcu uçağı kalkıştan 38 dakika sonra rotasından saparak radardan kaybolmuştu. Tarihin en geniş çaplı arama operasyonu olarak kayıtlara geçen arama kurtarma çalışmaları sonucu uçağın enkazı bulunamamıştı. Daha önce 26 ülkeden 60 gemi ve 50 uçağın katıldığı çok uluslu bir arama 2017'de sona ermişti. Ocean Infinity tarafından 2018'de gerçekleştirilen arama ise 3 ay sonra son bulmuştu.

Tarihe büyük bir gizem olarak geçen olay, pilotun uçağı kasten düşürdüğü veya uçağın kaçırıldığı yönündeki spekülasyonlar da dahil çok sayıda komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu.

2018 yılında yapılan bir soruşturmada, uçağın kontrol sistemlerinin kasten manipüle edilerek rotasından saptırıldığı tespit edildi ancak nedeni çözülemedi.