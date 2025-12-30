PODCAST CANLI YAYIN

Atv yılbaşı gecesine damga vuracak! Birbirinden ünlü sanatçılar Milyoner'de konuk olacak..

Türkiye'nin reyting rekortmeni kanalı atv, yeni yılda da izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile izleyenleri ekrana toplayacak. Birbirinden ünlü sanatçılar yarışmacı koltuğunda olacak...

Atv yeni yıla sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le "Merhaba" diyecek. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü, birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk edecek. Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

