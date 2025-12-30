Atv yılbaşı gecesine damga vuracak! Birbirinden ünlü sanatçılar Milyoner'de konuk olacak..

Atv yeni yıla sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le "Merhaba" diyecek. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü, birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk edecek. Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

