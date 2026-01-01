CHP'li Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan için sit alanına inşaat izni verdiği ortaya çıktı!

Fotoğraf, (takvim.com.tr) YASAK ARAZİYİ HEDİYE ETTİ Sevcan Orhan'ın 31 Ocak 2025'te Buca'da Dumlupınar Mahallesi'nde Gürya İnşaat ile birlikte ortak satın aldığı 2. derece sit alanındaki 3.5 dönümlük araziye villa yapmak istediği öğrenildi. Konut yapımının yasak olduğu araziye temel atıldığı ve villa yapmak için belediyeye proje sunulduğu belirlendi. Etrafı çevrili arazide inşaat temeli atıldığı ancak herhangi bir inşaat tabelası olmadığı görüldü.

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İŞÇİYE PARA YOK KONSERLERE VAR Sabah'ın haberine göre AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez geçen ayki Buca Belediye Meclis Toplantısı'nda Sevcan Orhan'ın Buca'da aldığı araziyi gündeme getirmiş, "Buca kenti marka bir kent haline geldiği için ünlüler de artık buradan yer almaya başladı. Dumlupınar Mahallesi 78 A 1 parselde 3.5 dönümlük bir yer, Sevcan Orhan tarafından yüzde 50 ortaklıkla alınmış. Burası ikinci derece sit alanı ancak burada yapılaşma başlamış. Bu alan ikinci etap koruma amaçlı imar planı içinde yer alıyor. Başkanın kentsel tasarım rehberine uygun inşaat şekline izin verip vermediğine bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. İşçiye gelince 'para yok' diyen Başkan Görkem Duman'ın konu sevgilisi Sevcan Orhan olunca belediyenin para musluklarını sonuna kadar açtığı ortaya çıktı.