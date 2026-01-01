CHP'li Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan için sit alanına inşaat izni verdiği ortaya çıktı!
Buca Belediyesi işçileri yeni yıla beş parasız girerken CHP'li Başkan Görkem Duman’ın, sevgilisi Sevcan Orhan’la Tayland’da tatil yaptığı öğrenilmişti. İddiaya göre bu turun kişi başı ücreti 400 bin TL'ydi. Duman’ın sevgilisine 2. derece sit alanında inşaat izni verdiği de ortaya çıktı. Öte yandan Duman'ın belediyenin tüm etkinliklerinde de Sevcan Orhan'ı sahneye çıkarttığı anlaşıldı.
İzmir'de iş bırakan Buca Belediye işçisi eylem yaparken, ses sanatçısı sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket'te yılbaşı tatili yaptığı ortaya çıkan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman büyük tepki çekti.
İddiaya göre Duman, bu özel tur için kişi başı 400 bin TL ödeme yaptı. Ancak Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'a yönelik kıyakları bununla sınırlı kalmadı. Duman'ın yıl içindeki pek çok etkinlikte Orhan'ı sahneye çıkarttığı görüldü.
Sevcan Orhan'ın 18 Mayıs Pazar günü Buca Gölet Tesisleri'nde yer alan Zeki Metin Anfi Tiyatrosu'nun açılışı ile 29 Ekim Salı günü gerçekleştirilen Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde ilçede konser verdiği anlaşıldı. Ayrıca Buca Belediye Başkanı Duman'ın arkadaşı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de Orhan'a konser verdirdikleri ortaya çıktı. Bu konserler, tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'a sit alanına inşaat kıyağı yaptığı da öne sürüldü.
YASAK ARAZİYİ HEDİYE ETTİ
Sevcan Orhan'ın 31 Ocak 2025'te Buca'da Dumlupınar Mahallesi'nde Gürya İnşaat ile birlikte ortak satın aldığı 2. derece sit alanındaki 3.5 dönümlük araziye villa yapmak istediği öğrenildi. Konut yapımının yasak olduğu araziye temel atıldığı ve villa yapmak için belediyeye proje sunulduğu belirlendi. Etrafı çevrili arazide inşaat temeli atıldığı ancak herhangi bir inşaat tabelası olmadığı görüldü.
İŞÇİYE PARA YOK KONSERLERE VAR
Sabah'ın haberine göre AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez geçen ayki Buca Belediye Meclis Toplantısı'nda Sevcan Orhan'ın Buca'da aldığı araziyi gündeme getirmiş, "Buca kenti marka bir kent haline geldiği için ünlüler de artık buradan yer almaya başladı. Dumlupınar Mahallesi 78 A 1 parselde 3.5 dönümlük bir yer, Sevcan Orhan tarafından yüzde 50 ortaklıkla alınmış. Burası ikinci derece sit alanı ancak burada yapılaşma başlamış. Bu alan ikinci etap koruma amaçlı imar planı içinde yer alıyor. Başkanın kentsel tasarım rehberine uygun inşaat şekline izin verip vermediğine bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. İşçiye gelince 'para yok' diyen Başkan Görkem Duman'ın konu sevgilisi Sevcan Orhan olunca belediyenin para musluklarını sonuna kadar açtığı ortaya çıktı.
'HEDİYELER DAĞITTI'
DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye işçisine 'para yok' deyip maaş yatırmayan CHP'li Buca Belediye Başkanı Duman'ın yılbaşı hediyesi olarak meclis üyeleri, bürokrat ve müdürlere ünlü bir giyim mağazasından hediye paketleri dağıttığını söyledi.