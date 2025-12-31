800 milyon TL ile alınabilecekler listesi! Milli Piyango büyük ikramiye ile neler yapılır?

Lüks Yat: 800 milyon TL ile yaklaşık 20-22 milyon Euro değerinde, içerisinde her türlü konforun bulunduğu devasa bir mega yat sahibi olabilirsiniz.

Yerli Otomobil Togg: Yaklaşık 2.5 milyon TL değerindeki en dolu modelinden 320 adet alarak dev bir filo kurabilirsiniz.

Mercedes S-Serisi: Yaklaşık 18-20 milyon TL bandındaki bu lüks araçtan tam 40 adet alabilirsiniz.

Garajınızı dünyanın en hızlı ve konforlu araçlarıyla doldurabilirsiniz. 2025 model araç fiyatlarına göre şu tablo karşımıza çıkıyor:

Bankadaki Günlük Kazancı Dudak Uçuklatıyor

Parayı hiç harcamadan bankaya yatırdığınızda, paranın kendi kendine doğurduğu servet ise asıl şaşırtıcı olan kısım.

Aylık Faiz Getirisi: Yaklaşık 33 Milyon TL (Net)

Günlük Faiz Getirisi: Yaklaşık 1.1 Milyon TL (Net)