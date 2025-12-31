800 milyon TL ile alınabilecekler listesi! Milli Piyango büyük ikramiye ile neler yapılır?
Milli Piyango tarihinin en büyük ödülü olan 800 milyon TL için geri sayım başladı. Tek bir biletle hayatı tamamen değiştirecek olan bu devasa tutar, hayal sınırlarını zorlayan bir yaşamın kapısını aralıyor.
Peki, cebinizde 800 milyon TL olsa neler yapabilirsiniz? İşte Türkiye'nin en büyük ikramiyesiyle alınabilecek lüks listesi...
Gayrimenkulde Lüksün Zirvesi
İstanbul'un en prestijli semtlerinde mülk sahibi olmak artık sadece bir hayal değil. 🏰 2025 yılı sonu itibarıyla İstanbul'da lüks konut metrekare fiyatları ortalama 140.000 TL bandına ulaşmış durumda.
|Konut Tipi
|Ortalama Fiyat
|Kaç Adet Alınır?
|Lüks Rezidans (100 m²)
|~14.500.000 TL
|55 Adet
|Boğazda Müstakil Yalı
|~400.000.000 TL
|2 Adet
|Bodrum'da Ultra Malikane
|~80.000.000 TL
|10 Adet
|Ortalama İstanbul Dairesi
|~6.000.000 TL
|133 Adet
Teknoloji ve Altın Yatırımı
Paranızı fiziksel varlıklara dönüştürmek isterseniz rakamlar daha da çarpıcı hale geliyor. 31 Aralık 2025 itibarıyla piyasalardaki son durum şöyle:
-
Gram Altın: Bugün gram altın fiyatı yaklaşık 6.000 TL seviyelerinde. Bu parayla tam 133.333 gram (yani 133 kilo) altın alabiliyorsunuz.
-
iPhone 16 Pro Max: En üst segment akıllı telefonun fiyatı yaklaşık 120.000 TL. Cebinizdeki parayla tam 6.666 adet son model telefon almanız mümkün.
-
Ekmek Hesabı: İstanbul'da 200 gram ekmek fiyatı 15 TL oldu. Eğer tüm paranızı ekmeğe yatırırsanız 53 milyon adetten fazla ekmek alabiliyorsunuz.
Otomobil ve Ulaşım Filosu
Garajınızı dünyanın en hızlı ve konforlu araçlarıyla doldurabilirsiniz. 2025 model araç fiyatlarına göre şu tablo karşımıza çıkıyor:
-
Mercedes S-Serisi: Yaklaşık 18-20 milyon TL bandındaki bu lüks araçtan tam 40 adet alabilirsiniz.
-
Yerli Otomobil Togg: Yaklaşık 2.5 milyon TL değerindeki en dolu modelinden 320 adet alarak dev bir filo kurabilirsiniz.
-
Lüks Yat: 800 milyon TL ile yaklaşık 20-22 milyon Euro değerinde, içerisinde her türlü konforun bulunduğu devasa bir mega yat sahibi olabilirsiniz.
Bankadaki Günlük Kazancı Dudak Uçuklatıyor
Parayı hiç harcamadan bankaya yatırdığınızda, paranın kendi kendine doğurduğu servet ise asıl şaşırtıcı olan kısım.
-
Aylık Faiz Getirisi: Yaklaşık 33 Milyon TL (Net)
-
Günlük Faiz Getirisi: Yaklaşık 1.1 Milyon TL (Net)
Her sabah uyandığınızda hesabınızda fazladan 1 milyon TL'den fazla para görmek, 800 milyon TL'lik ikramiyenin en büyük gücü.