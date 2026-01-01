CHP'de yeniden "mutlak butlan" paniği! Parti karıştı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hareketlendi

KURULTAY TARTIŞMALARI VE İHRAÇ SÜREÇLERİ

2023'te yapılan kurultay, delege transferi ve para karşılığı oy kullanıldığı iddialarıyla uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Parti yönetimi ise bu iddiaları gündeme getiren isimlere karşı disiplin ve ihraç mekanizmalarını devreye sokuyor. Öte yandan 2025 Temmuz ayında başlatılan kongreler takvimi kapsamında, Özgür Özel yönetiminin kapsamlı bir değişim sürecine gittiği; bu süreçte Kılıçdaroğlu döneminden kalan çok sayıda il ve ilçe başkanının görevden alındığı ifade ediliyor.

Yargı sürecinin ilk derece mahkemesinde yeniden başlayacak olmasıyla CHP'de önümüzdeki dönemde siyasi ve hukuki tartışmaların daha da alevleneceği konuşuluyor.