CHP'de yeniden "mutlak butlan" paniği! Parti karıştı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hareketlendi
İstinaf Mahkemesi’nin CHP 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davada verilen “ret” kararını usulden bozarak dosyayı yeniden ilk derece mahkemesine göndermesi, CHP Genel Merkezi’nde yeniden "mutlak butlan" paniğini tetikledi. Karar sonrası parti yönetimi sürecin esasa değil usule ilişkin olduğunu savunarak tabanı sakinleştirmeye çalışırken, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin hareketlenmesi parti içi gerilimi artırdı.
2023'te yapılan ve şaibelerle anılan CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci yeniden hız kazandı.
İstinaf Mahkemesi, kurultay ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik davada verilen "reddi" kararını usülden bozarak dosyayı yeniden ilk derece mahkemesine gönderdi.
Karar, CHP Genel Merkezi'nde yeni bir belirsizlik ve panik sürecini beraberinde getirdi.
GENEL MERKEZDE YOĞUN MESAİ
Edinilen bilgilere göre kararın ardından CHP yönetiminde gün boyu değerlendirme toplantıları yapıldı. Parti kurmayları, söz konusu kararın esasa değil usule ilişkin olduğunu vurgulayarak, mevcut yönetime yönelik doğrudan bir hukuki sonuç doğurmayacağı görüşünü dile getirdi. Bu çerçevede parti tabanına "süreçten olumsuz bir tablo çıkmayacağı" yönünde mesajlar verilmeye çalışılıyor. Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de MYK ve PM toplantılarında konuyu kapsamlı biçimde ele alması ve izlenecek yol haritasını belirlemesi bekleniyor.
PARTİ İÇİ MUHALEFET CEPHESİNDE HAREKETLİLİK
Mahkeme kararı, parti içi muhalefette ise yeni bir hareketlilik yarattı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, kararı sosyal medya üzerinden paylaşarak sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.
Muhalif kanat, bu gelişmeyle birlikte kurultayın "mutlak butlan" kapsamında yeniden tartışmaya açılabileceğini savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun OSTİM Teknik Üniversitesi'nde katıldığı söyleşiye CHP'li milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Deniz Demir başta olmak üzere çok sayıda partilinin de katılması dikkat çekti.
KURULTAY TARTIŞMALARI VE İHRAÇ SÜREÇLERİ
2023'te yapılan kurultay, delege transferi ve para karşılığı oy kullanıldığı iddialarıyla uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Parti yönetimi ise bu iddiaları gündeme getiren isimlere karşı disiplin ve ihraç mekanizmalarını devreye sokuyor. Öte yandan 2025 Temmuz ayında başlatılan kongreler takvimi kapsamında, Özgür Özel yönetiminin kapsamlı bir değişim sürecine gittiği; bu süreçte Kılıçdaroğlu döneminden kalan çok sayıda il ve ilçe başkanının görevden alındığı ifade ediliyor.
Yargı sürecinin ilk derece mahkemesinde yeniden başlayacak olmasıyla CHP'de önümüzdeki dönemde siyasi ve hukuki tartışmaların daha da alevleneceği konuşuluyor.