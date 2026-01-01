Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlar da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?

Yarar. Özellikle turna yemişi, idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor. Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı, ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.

Öğrenciyim. Midyeyi çok seviyorum. Ama ne zaman midye dolması yesem derimde döküntülerim oluyor. Neden sizce?

Ürtiker dediğimiz hastalık, bilinen diğer ismiyle kurdeşen kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Stres, aşırı heyecan, besin alerjisi, mantar enfeksiyonları ürtikere neden olabilir. Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptırman uygun olacaktır. Yumurta, mayalı besinler, süt, kabuklu yemişler, balık, kurutulmuş meyveler ürtikere neden olabilir.

Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

Bazı gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.

23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Ben kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir?

Evet daha da tehlikeli. Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, TİP-2 diyabet yani şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku apnesi sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum.



60 yaşındayım. 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu şikayet neden olur? Doktora gitmek gerekir mi?

Kulak çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Şikayetlerin araştırılsın.