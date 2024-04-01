60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
AYSUN SERBEST 35 %0.08 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.16
BİRSEN ADEKA 244 %0.09 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %92.93
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
TUBA KAYA 19 %0.07 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %92.70
SEMRA DALICI 64 %0.05 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT AŞIKOĞLU 12 %0.06 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.03
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUSE KAYAN 14 %0.06 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.09
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
SENGÜL SÖGÜT 49 %0.02 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
ADNAN GÜRCAN DALICI 56 %0.04 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %98.65
SUAT ŞAHİN 26 %0.07 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
ONUR KUZUCU 43 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı