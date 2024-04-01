|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
|AYSUN SERBEST
|35
|%0.08
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.16
|BİRSEN ADEKA
|244
|%0.09
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %92.93
|0
|%0
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|TUBA KAYA
|19
|%0.07
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %92.70
|SEMRA DALICI
|64
|%0.05
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT AŞIKOĞLU
|12
|%0.06
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.03
|0
|%0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BUSE KAYAN
|14
|%0.06
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.09
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
|SENGÜL SÖGÜT
|49
|%0.02
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
|ADNAN GÜRCAN DALICI
|56
|%0.04
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
|0
|%0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %98.65
|SUAT ŞAHİN
|26
|%0.07
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
|0
|%0
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
|ONUR KUZUCU
|43
|%0.11
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