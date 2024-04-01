|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE KAP
|12
|%0.05
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DENİZ ÇAKIR
|84
|%0.04
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZELİHA ŞENER
|12
|%0.06
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SARIOĞLU
|19
|%0.06
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU
|4
|%0.04
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİME AYÇA OKUR
|446
|%0.08
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERDEM
|21
|%0.04
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR GÜRTAN
|43
|%0.05
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERCAN CEM CANTAŞ
|4
|%0.06
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KIVILCIM ZELAL KUŞCU
|23
|%0.12
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SULTAN KIRAN
|10
|%0.03
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DUYGU ÜN
|20
|%0.22
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN ÇAKIR
|373
|%0.07
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECLA ŞİŞMAN
|4
|%0.02
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİM ÖNER
|16
|%0.09
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN BOZGUN
|96
|%0.14
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞULE EROĞLU
|19
|%0.02
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENDER GÜRTAN
|17
|%0.09
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLAY BOZGUN
|123
|%0.04
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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