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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZLEM 55 %0.03 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı