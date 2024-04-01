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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %90.48
SAFİYE ARSLAN 3 %0.03 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %91.19
DURMUŞ KAYGUSUZ 38 %0.02 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.17
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.47
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %92.25
SAYİM UZUN 145 %0.04 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.51
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.35
ÖZGÜR GÜLSOY 48 %0.05 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.37
UTKU BUKSUR 86 %0.04 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.64
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.23
FEVZİ ENDER FERAHBAŞ 54 %0.06 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.40
AYFER ADEKA 35 %0.02 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %97.50
FATMA BERFİN ARABULAN 40 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.98
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.80
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %96.47
YILMAZ BALKESE 83 %0.04 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %85.02
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %83.24
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %92.16
KERİM BÜTÜN 58 %0.03 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.86
TÜRKAN KAP 101 %0.04 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %98.05
SEMRA EFE 35 %0.02 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.69
PINAR AKBİNA KARAMAN 111 %0.05 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %93.03
SEMA YETGİN 61 %0.03 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %95.06
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %91.88
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %92.56
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %89.43
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %84.37
HÜLYA ARSLAN 164 %0.10 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUR BİN 11 %0.04 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %84.20
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
GÜLTEN ARABULAN 65 %0.05 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %92.34
AYTEN ÇAĞ BİN 33 %0.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.86
GÜLAY AKYÜREK 113 %0.04 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %92.08
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %86.09
ŞERİFE BİN 64 %0.02 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %90.20
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı