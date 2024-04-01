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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.69
AYHAN GEZMİŞOĞLU 88 %0.08 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %77.54
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ÇOLPA 3 %0.05 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.67
CEMİL DEMİRCAN 61 %0.08 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİYE ALKANAT 14 %0.08 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %87.37
KERİM BALKAN 54 %0.15 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.68
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %91.47
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
ERCAN BİLGEÇ 131 %0.10 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.12
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı