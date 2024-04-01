|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.69
|AYHAN GEZMİŞOĞLU
|88
|%0.08
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %77.54
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ÇOLPA
|3
|%0.05
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.67
|CEMİL DEMİRCAN
|61
|%0.08
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİYE ALKANAT
|14
|%0.08
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %87.37
|KERİM BALKAN
|54
|%0.15
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.68
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %91.47
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
|ERCAN BİLGEÇ
|131
|%0.10
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.12
|0
|%0
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