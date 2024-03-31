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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %43.84
HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ 23 %0.05 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %63.87
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %34.85
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %96.67
HÜSEYİN KAYA 0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %74.07
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %82.74
AYÇA ORAL 18 %0.04 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %71.02
EBRU GÖKSAL 30 %0.06 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %57.57
0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %67.65
İBRAHİM TAŞAR 13 %0.06 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %45.90
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %78.48
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %18.18
ŞENOL KAYA 6 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı