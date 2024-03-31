|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %43.84
|HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ
|23
|%0.05
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %63.87
|0
|%0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %34.85
|0
|%0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %96.67
|HÜSEYİN KAYA
|0
|%0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %74.07
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %82.74
|AYÇA ORAL
|18
|%0.04
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %71.02
|EBRU GÖKSAL
|30
|%0.06
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %57.57
|0
|%0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %67.65
|İBRAHİM TAŞAR
|13
|%0.06
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %45.90
|0
|%0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %78.48
|0
|%0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %18.18
|ŞENOL KAYA
|6
|%0.11
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