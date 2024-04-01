|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.53
|CÜNEYT ULUGÜN
|156
|%0.16
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.21
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %93.33
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %90.72
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN AYDIN
|26
|%0.11
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.87
|İRFAN KAYA
|23
|%0.35
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KULA
Açılan Sandık Oranı %85.42
|ANILCEM KARAGEDİK
|28
|%0.11
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %93.46
|0
|%0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
|ONUR DALICI
|61
|%0.06
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|ÖZGÜR YÜREKLİ
|68
|%0.10
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
|0
|%0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
|KADİR ÖZAYDIN
|115
|%0.08
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