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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %98.48
ALİ HOROZ 62 %0.15 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %99.07
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
DURAK BENK 180 %0.17 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET UĞUR 80 %0.13 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.23
MEHMET ADIYAMAN 189 %0.09 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %96.17
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR AVCU 48 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı