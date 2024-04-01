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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ZORBA 83 %0.05 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ EMRE OLKUN 39 %0.09 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERNA ŞEKERCİOĞLU 72 %0.20 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİFE ERDEMCİ 42 %0.22 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYBARS YALÇINKAYA 83 %0.26 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.66
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı