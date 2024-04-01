|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİLE KOÇ EFE
|512
|%0.37
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %64.29
|ADNAN KAYA
|25
|%0.23
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %98.31
|0
|%0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %95.22
|ABDULBAKİ GÜZEL
|240
|%0.44
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %98.59
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %97.15
|BARAN YETGİN
|207
|%0.14
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %91.26
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %92.55
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %72.60
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
|BAHTİYAR KOÇAK
|72
|%0.19
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA YILDIRIM
|111
|%0.14
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