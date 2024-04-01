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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %77.27
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEREN YAĞMUR TÖRÜN 48 %0.12 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %96.42
ENES EROĞLU 128 %0.06 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %93.41
SAADET GÜRTAN 268 %0.10 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %72.34
0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER KARA 53 %0.06 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı