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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
YÜKSEL GENÇ 24 %0.08 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %92.64
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %92.50
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
DEVRİM SATI 129 %0.71 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %96.89
BEDİ GENÇ 199 %0.29 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
SÜLEYMAN SERGEN GENÇ 5 %0.03 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %99.80
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %97.55
SAHİNAZ AKTAŞ 31 %0.06 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKAY AKTAŞ 15 %0.06 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.30
METİN BAKIMCI 72 %0.16 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.40
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %88.57
SEZGİN REYHANOĞLU 49 %0.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı