|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR TOKMAK
|57
|%0.34
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
|0
|%0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %98.68
|0
|%0
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
|ESMA ÖZKAHRAMAN
|73
|%0.09
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %99.57
|EDA GÜL ALSANCAK
|46
|%0.09
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|ESRA YILMAZ
|124
|%0.15
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.93
|EMİN MUTLU CAN ALIÇLI
|34
|%0.14
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %97.27
|ZEYNEP KIVILCIM ASLAN
|88
|%0.05
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
|0
|%0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN GÜMÜŞ
|69
|%0.47
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KILIÇ
|34
|%0.09
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TERME
Açılan Sandık Oranı %99.07
|SİMGE SERAY GENÇ
|61
|%0.13
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AKTAŞ
|92
|%0.18
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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