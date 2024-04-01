|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE NUR AKDOĞAN
|42
|%0.31
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP EFE
|61
|%0.05
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZAN ATAV
|35
|%0.29
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ARSLAN
|75
|%0.11
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABBAS ULUCAN
|57
|%0.34
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ
|8
|%0.11
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT EREN OKUR
|28
|%0.17
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR KÖSEOĞLU
|81
|%0.46
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI
|29
|%0.14
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YILMAZ
|27
|%0.17
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.98
|EROL KISABACAK
|80
|%0.11
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