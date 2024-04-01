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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:01
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.73
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE NUR AKDOĞAN 42 %0.31 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP EFE 61 %0.05 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZAN ATAV 35 %0.29 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ARSLAN 75 %0.11 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABBAS ULUCAN 57 %0.34 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ 8 %0.11 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT EREN OKUR 28 %0.17 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR KÖSEOĞLU 81 %0.46 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI 29 %0.14 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YILMAZ 27 %0.17 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.98
EROL KISABACAK 80 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı