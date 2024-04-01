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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %30.77
0 %0 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURAN KOÇ 2 %0.01 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı