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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM DEREN ARSLAN 10 %0.06 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL KARA 6 %0.12 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH KALKAN 4 %0.06 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ PALA 8 %0.11 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGE KASAP 58 %0.06 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı