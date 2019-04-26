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Kağıthane'de çöken binalarla ilgili flaş gelişme

26.04.2019 13:42

Son dakika haberine göre İstanbul Kağıthane'de yıkılan istinat duvarının müteahhiti Serdar İ. için tutuklama kararı verildi.


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