Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Dedikodu veya negatif enerjilere karşı hassaslaşacağınız bir döneme girebilirsiniz.
İşlerinizin yolunda gitmesi için düşüncelerinizi olumlu ve verimli tutmanızda fayda var.
BOĞA
Aşk konularında kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir zamandasınız.
Aşk hayatınıza dair bütünü ile güzel haberler alacak ve girişeceğiniz aksiyonlarda başarılı olabileceksiniz.
İKİZLER
Aşk hayatınızda alışkanlık ve bağlılık arasında gidip gelen bir hisse bürünebilir bu yüzden sürdürülemez bir ilişkiniz olsa bile sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk ilişkilerinizde oldukça şanslı olacaksınız. Aşk konusunda partnerinizden gelecek teklif ile kendinizi bulutların üzerinde hissedebilirsiniz.
ASLAN
Düşüncelerinizi olumlu tutun ve evrenden size en güzelini isteyin, yeterli. Maddi dengesizliğiniz bir süredir devam ediyordu ancak beklenmedik toplu bir para sizi epey rahatlatabilir.
BAŞAK
Etrafınızdaki insanların sizin hakkınızdaki fikirlerine karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Çalışmayan Başak'lar için cv dağıtmaya oldukça elverişli bir gün.
TERAZİ
Bugünlerde kendinizi ifade etmekte zayıf kalacağınız bir gün geçirebilirsiniz.
Karar almayı ise ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.
AKREP
Oturtamadığınız bazı problemler bugünlerde kendiliğinden çözüme ulaşabilir.
Yeter ki niyetlerinizi temiz bir dille ifade edin ve mutlu olmayı isteyin.
YAY
Bugünlerde dikkatli düşünmek ve karar almaktan korkmamakta fayda var. İyi düşünün ve pişman olmadan karar verin, hatta yeni iş sahaları bulabilirsiniz.
OĞLAK
Herkese göre tutumunuzu ayarlamanız gerekebilir.
Sorumluluklarınız size motivasyon kaynağı olacak. Maddi kaynaklar bakımından bereketinizi artabilir.
KOVA
Aşk ve duygusal konularda partnerinizle çatışmamak için çaba gösterin ve kendinizi daha iyi hissedebilmek adına bu konuda daha yapıcı olmaya çalışın.
BALIK
Mesleki konularda eğitim ve bireysellik ön plana çıkabilir.
Bugünlerde çevreniz genişleyecek ve bu süreçte herkese karşı farklı bir bakış açısı kazanmanız gerekebilir.