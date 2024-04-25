Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Dedikodu veya negatif enerjilere karşı hassaslaşacağınız bir döneme girebilirsiniz.

İşlerinizin yolunda gitmesi için düşüncelerinizi olumlu ve verimli tutmanızda fayda var.

BOĞA

Aşk konularında kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir zamandasınız.

Aşk hayatınıza dair bütünü ile güzel haberler alacak ve girişeceğiniz aksiyonlarda başarılı olabileceksiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda alışkanlık ve bağlılık arasında gidip gelen bir hisse bürünebilir bu yüzden sürdürülemez bir ilişkiniz olsa bile sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk ilişkilerinizde oldukça şanslı olacaksınız. Aşk konusunda partnerinizden gelecek teklif ile kendinizi bulutların üzerinde hissedebilirsiniz.

ASLAN

Düşüncelerinizi olumlu tutun ve evrenden size en güzelini isteyin, yeterli. Maddi dengesizliğiniz bir süredir devam ediyordu ancak beklenmedik toplu bir para sizi epey rahatlatabilir.

BAŞAK

Etrafınızdaki insanların sizin hakkınızdaki fikirlerine karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Çalışmayan Başak'lar için cv dağıtmaya oldukça elverişli bir gün.

TERAZİ

Bugünlerde kendinizi ifade etmekte zayıf kalacağınız bir gün geçirebilirsiniz.

Karar almayı ise ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.

AKREP

Oturtamadığınız bazı problemler bugünlerde kendiliğinden çözüme ulaşabilir.

Yeter ki niyetlerinizi temiz bir dille ifade edin ve mutlu olmayı isteyin.

YAY

Bugünlerde dikkatli düşünmek ve karar almaktan korkmamakta fayda var. İyi düşünün ve pişman olmadan karar verin, hatta yeni iş sahaları bulabilirsiniz.

OĞLAK

Herkese göre tutumunuzu ayarlamanız gerekebilir.

Sorumluluklarınız size motivasyon kaynağı olacak. Maddi kaynaklar bakımından bereketinizi artabilir.

KOVA

Aşk ve duygusal konularda partnerinizle çatışmamak için çaba gösterin ve kendinizi daha iyi hissedebilmek adına bu konuda daha yapıcı olmaya çalışın.

BALIK

Mesleki konularda eğitim ve bireysellik ön plana çıkabilir.

Bugünlerde çevreniz genişleyecek ve bu süreçte herkese karşı farklı bir bakış açısı kazanmanız gerekebilir.