İstanbul’da metro çilesi! Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü

İstanbullunun toplu ulaşımda yaşadığı çile günbegün artıyor.
İETT otobüsleri, metrobüsler ve metroların karıştığı kaza ve arızaların hız kesmeden devam ediyor.
İstanbullunun toplu ulaşımda yaşadığı çile günbegün artıyor.
İETT otobüsleri, metrobüsler ve metroların karıştığı kaza ve arızaların hız kesmeden devam ediyor.
GÜNLERCE ÇÖZÜLEMEDİ
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda geçtiğimiz günlerde saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık günlerce çözülemedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul aksaklığın sebebini önce "teknik arıza" olarak açıkladı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdi, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdi.
Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artarken, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getirdi.
Üç gündür mağduriyet yaşayan vatandaşlar, aksaklığın giderilmesiyle beraber rahat bir nefes aldı.
72 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ
Seferler 72 saat sonra normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.
KULLANICILAR TEPKİ GÖSTEDİ
Metro İstanbul'un bu paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
Şükür kavuşturana
Yeni metro hattımı bu
Hele şükür 3 günün sonunda yapabildiniz
Hadi yaa cidden mi. Bomboşsun metro İstanbul kaç saat kaç gün oldu gün. Yazıklar olsun.
Size de böyle zahmet oldu ya çok yormayın bu kadar kendinizi