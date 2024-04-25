İstanbul’da metro çilesi! Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü

Üç gündür mağduriyet yaşayan vatandaşlar, aksaklığın giderilmesiyle beraber rahat bir nefes aldı.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTEDİ

Metro İstanbul'un bu paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Şükür kavuşturana

Yeni metro hattımı bu

Hele şükür 3 günün sonunda yapabildiniz

Hadi yaa cidden mi. Bomboşsun metro İstanbul kaç saat kaç gün oldu gün. Yazıklar olsun.

Size de böyle zahmet oldu ya çok yormayın bu kadar kendinizi