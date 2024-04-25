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İstanbul'da metro çilesi! Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü

İstanbulluların metro çilesi katlanarak büyümeye devam ediyor. Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda kaza sonrası meydana gelen arıza uzun bir süre boyunca giderilemedi. İşine gitmek isteyen vatandaşlar metro istasyonlarında mağduriyet yaşadı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar İBB'ye sert tepki gösterirken, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı 72 saat sonra normale döndü.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 07:43 Güncelleme 25 Nisan 2024, 10:08
İstanbul’da metro çilesi! Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü

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İstanbullunun toplu ulaşımda yaşadığı çile günbegün artıyor.

İETT otobüsleri, metrobüsler ve metroların karıştığı kaza ve arızaların hız kesmeden devam ediyor.

Aksaklık sebebiyle Altunizade Metro İstasyonu'na giden vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı.

GÜNLERCE ÇÖZÜLEMEDİ

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda geçtiğimiz günlerde saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık günlerce çözülemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul aksaklığın sebebini önce "teknik arıza" olarak açıkladı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdi, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdi.

Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artarken, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getirdi.

Üç gündür mağduriyet yaşayan vatandaşlar, aksaklığın giderilmesiyle beraber rahat bir nefes aldı.

72 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ
Seferler 72 saat sonra normale döndü.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTEDİ
Metro İstanbul'un bu paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Şükür kavuşturana

Yeni metro hattımı bu

Hele şükür 3 günün sonunda yapabildiniz

Hadi yaa cidden mi. Bomboşsun metro İstanbul kaç saat kaç gün oldu gün. Yazıklar olsun.

Size de böyle zahmet oldu ya çok yormayın bu kadar kendinizi

İstanbulun metro çilesi katlanıyor: Üsküdar-Samandıra Metro Hattındaki sorun 3. gününe girdi

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