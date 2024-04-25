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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Hayatımız boyunca 3 kişiye aşık oluruz
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 25 Nisan 2024

Hayatımız boyunca 3 kişiye aşık oluruz

Her biri belirli bir nedenden dolayı...
İLK AŞK:
Bu aşk genellikle genç yaşta olur. Sonunda ayrışıyorsunuz ya da aptalca şeyler yüzünden işi bırakıyorsunuz.
Yaşlandığınızda, geriye baktığınızda bunun aşk olmadığını düşünebilirsiniz.
Ama gerçek şu ki, öyleydi.
Aşk olduğunu bildiğin şeye duyulan aşktı. Unutmayın: sevginin farklı derinlikleri vardır.
İKİNCİ AŞK:
Zor olan. Bu durumda zarar görürsün. Bu sevgi bize ders verir ve bizi güçlendirir.
Bu aşk büyük acıları, yalanları, ihaneti, istismarı, dramı ve hasarı içerir. Ama burası bizim büyüdüğümüz yer. Aşkta neyi sevdiğimizi ve neyi sevmediğimizi anlarız.
Artık iyi ve kötü insanlar arasındaki farkı biliyoruz.
Artık kapalı, dikkatli, temkinli ve düşünceli oluyoruz. Ne istediğimizi ve istemediğimizi çok iyi biliyoruz.
ÜÇÜNCÜ AŞK:
Bu körü körüne geliyor.
Uyarı yok. Sessizce üzerinize geliyor. Bu aşkı aramaya gitmeyeceksin. Sana geliyor.
İstediğiniz duvarı örebilirsiniz, yıkılacaktır.
Hiç çaba harcamadan kendinizi o kişiye değer verirken bulacaksınız. Her zamanki aşık tiplerine hiç benzemiyorlar ama her gün onların gözlerinde kayboluyorsun.
Kusurlarındaki güzelliği görürsünüz. Onlardan hiçbir şey saklamazsın. Onlarla evlilik ve aile istiyorsun.
Onlar için evrene teşekkür ediyorsun. Onları gerçekten seviyorsun.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Hayatınız boyunca birçok kez aşık olacaksınız.
Endişelenmeyin veya acele etmeyin.
Ebeveynler, sizinkinden bir nesil daha yaşlı olan kendi bakış açılarına göre tavsiyelerde bulunurlar.
Meslek seçerken bunu aklınızda bulundurun.
Bunu söylemekten korkuyorum ama para ve statü, insanların size karşı algısını ve davranışını değiştiriyor.
Okul öğretmenlerinin söylediğinden çok daha önemli.
Başkalarını aşağılayan iş arkadaşları, kurbanlarından çok daha sorunludur.
İşinizde ne kadar doğru olursanız o kadar az stres hissedersiniz.

TESPİTLİ YORUM
Erkek adam her bakkala ekmek almaya gittiğinde dönerken "Küçük bir parça yiyeyim" der.
Ekmeğin yarısını eve gelene kadar bitirir.

GÜLÜ YORUM
@losttblr 2 ay önce ailemize katılan Hayri ismini verdiğimiz kaplumbağamız dün vefat etti.
Aile arasında sade bir törenle arka bahçeye gömdük. Durduk yere öldüğü için aldığımız petshopa sorduk "abi onlar kış uykusuna yatar"cevabını aldık. Hepimizin tekrardan başı sağolsun.

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