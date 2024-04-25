Joe Biden’dan prompter faciası! ‘Durakla’ talimatını da okudu: Şakşakçılar zor kurtardı

ABD Başkanı Joe Biden, gaflara doymuyor. Daha önce kürsüde defalarca söyleyeceklerini unutan, kameralar karşısında Beyaz Saray'ın yerini karıştıran, skandal açıklamaları ile gündemden düşmeyen Biden, bu kez de prompter faciası ile konuşuluyor.
BIDEN'DAN PROMPTER SKANDALI
Washington'da sendika üyelerine hitap eden Biden, konuşmasını prompterdan yürütürken "duraklat" komutunu da okudu. Biden "Dört yol daha. Duraklat" deyince prompter faciası anlaşıldı.
SENDİKA ÜYELERİ SLOGANLARLA YATIŞTIRDI
Kuzey Amerika İnşaat İşçi Sendikaları üyeleri anında devreye girdi ve Başkan'ın çağrısına yanıt olarak "Dört yıl daha" sloganları attı.
O SÖZLERİ HİÇ ANLAŞILMADI
Biden'ın konuşması sırasındaki tek gafı prompter faciası ile kalmadı. Biden, Kasım 2024 seçimlerinde muhtemel rakibi olan Donald Trump'ın kendisine hediye olarak bir çift bot verdiğini söyledi. Biden, Trump için "Adam bir gün bile işçi çizmeleriyle çalışmamış, bu arada bana bir çift çizme hediye etmişti. Onları nasıl giyeceğimi biliyorum. Hala bazen bahçede çalışıyorum. Ama Gizli Servis artık bunu yapmama izin vermiyor." dedi.
Biden'ın sözleri anlaşılmazken şaka mı yaptığı yoksa bir dizi şüpheli anekdotun sonuncusunu mu anlattığı soru işaretlerine yol açtı.