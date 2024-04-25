Joe Biden’dan prompter faciası! ‘Durakla’ talimatını da okudu: Şakşakçılar zor kurtardı

ABD Başkanı Joe Biden, gaflara doymuyor. Daha önce kürsüde defalarca söyleyeceklerini unutan, kameralar karşısında Beyaz Saray'ın yerini karıştıran, skandal açıklamaları ile gündemden düşmeyen Biden, bu kez de prompter faciası ile konuşuluyor.

BIDEN'DAN PROMPTER SKANDALI

Washington'da sendika üyelerine hitap eden Biden, konuşmasını prompterdan yürütürken "duraklat" komutunu da okudu. Biden "Dört yol daha. Duraklat" deyince prompter faciası anlaşıldı.