İkinci el araba fiyatına peynir ekmek gibi satıyor: Citroen’den 10.000 TL taksitle sıfır otomobil fırsatı

Citroen Ami, 2.41m uzunluğa, 1.39m genişliğe ve 1.52m yüksekliğe sahip olup, şehir içi kullanım için ideal kompakt bir araçtır. Ayrıca park sorunu yaşayanlar için büyük bir çözüm sunar çünkü normal bir park yerinin yalnızca yarısını kaplar.

Citroen Ami, 30 Nisan 2024'e kadar 437.000 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla ve 12 ay boyunca %0 faiz oranıyla sunulmaktadır. Bu kampanya kapsamında, ilk 120.000 TL'lik kredi için geçerlidir.

Citroen Ami'nin Teknik Özellikleri

Bu model, elektrikli bir motorla ve şarj edilebilir bir batarya ile donatılmıştır. Şehir içi kullanım için mükemmel bir seçenek olan Ami, düşük işletme maliyetleriyle de dikkat çeker. Citroen Ami'nin maliyet analizi, benzer sıfır ve ikinci el araçlarla karşılaştırıldığında, onun çok daha ekonomik olduğunu gösteriyor.

Kredi ve Taksit Seçenekleri

10.000 TL'lik aylık taksitlerle, bu aracı satın almak oldukça kolaylaşıyor. Üstelik %0 faiz oranı, bu teklifi daha da cazip kılıyor.