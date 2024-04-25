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İkinci el araba fiyatına peynir ekmek gibi satıyor: Citroen'den 10.000 TL taksitle sıfır otomobil fırsatı

Yüksek sıfır otomobil fiyatlarına karşı Citroen'den büyük fırsat! 10.000 TL taksit imkanı ve daha fazlasıyla ilgili detaylar için okuyun.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 12:21 Güncelleme 25 Nisan 2024, 12:28
İkinci el araba fiyatına peynir ekmek gibi satıyor: Citroen’den 10.000 TL taksitle sıfır otomobil fırsatı

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Yeni bir araba almayı düşünüyor musunuz? Ancak sıfır araba fiyatlarının yüksekliği gözünüzü korkutuyor mu? Siz de pek çok kişi gibi bu durumda olabilirsiniz. Son zamanlarda otomobil fiyatlarındaki artış, birçok vatandaşın bütçesini zorlarken, alternatif çözümlere yönelmek kaçınılmaz hale gelmiş durumda. İşte bu noktada Citroen, sıfır otomobil almak isteyenler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor!

Son dönemlerde, sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle, ikinci el araba piyasası canlanmış durumda. Ancak ikinci el araçlar da zamanla değer kazanmaya başladı. Bu da pek çok kişinin bütçesinin üzerine çıkmaya başladı.

Citroen'in Cazip Teklifi

Bu noktada Citroen, ikinci el araba fiyatlarına rakip olabilecek bir teklif sunuyor. Sıfır bir Citroen Ami almak isteyenler, 10.000 TL taksitle bu fırsattan yararlanabilirler.

Citroen Ami, 2.41m uzunluğa, 1.39m genişliğe ve 1.52m yüksekliğe sahip olup, şehir içi kullanım için ideal kompakt bir araçtır. Ayrıca park sorunu yaşayanlar için büyük bir çözüm sunar çünkü normal bir park yerinin yalnızca yarısını kaplar.

Kampanya Detayları

Citroen Ami, 30 Nisan 2024'e kadar 437.000 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla ve 12 ay boyunca %0 faiz oranıyla sunulmaktadır. Bu kampanya kapsamında, ilk 120.000 TL'lik kredi için geçerlidir.

Citroen Ami'nin Teknik Özellikleri

Bu model, elektrikli bir motorla ve şarj edilebilir bir batarya ile donatılmıştır. Şehir içi kullanım için mükemmel bir seçenek olan Ami, düşük işletme maliyetleriyle de dikkat çeker. Citroen Ami'nin maliyet analizi, benzer sıfır ve ikinci el araçlarla karşılaştırıldığında, onun çok daha ekonomik olduğunu gösteriyor.

Kredi ve Taksit Seçenekleri

10.000 TL'lik aylık taksitlerle, bu aracı satın almak oldukça kolaylaşıyor. Üstelik %0 faiz oranı, bu teklifi daha da cazip kılıyor.

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