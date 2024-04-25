Altın alalım mı, satalım mı? İslam Memiş rakam verdi! Gram altının geleceği seviye netleşti! Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

İslam Memiş'in Gözünden Altın Piyasası
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarını analiz etti. Memiş, "Ons altın 2300 doların altına düştüğünde, gram altın için alım fırsatı doğar," dedi ve ekledi: "Bu düşüşleri değerlendirin, çünkü kalıcı değiller."
Ons Altın Nereye Gidiyor?
Ons altın, geçtiğimiz günlerde 2295 dolara kadar geriledi. Memiş, bu düzeyin, beklenen bir seviye olduğunu belirtti ve "Eğer ons günü 2300 doların altında kapatırsa, 2280 dolar güçlü bir destek olarak öne çıkar. Ancak, 2300 doların üstünde kapanış yapılırsa, 2360 dolara kadar bir yükseliş mümkün," şeklinde konuştu.
Gram Altın için Alım Fırsatı: Kritik Tarih
Gram altın fiyatı, serbest piyasada 2500 liraya kadar geriledi. Memiş, bu düşüşün, yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu ifade ederken, "Gram altın 2450 TL'ye kadar düşebilir. Ancak, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi halinde, altın fiyatlarının tekrar 2700 liraya yükseleceği bir durum olabilir," dedi. Memiş ayrıca, Temmuz ayında gram altın için 3000 lira ve sonrasında 3500 lira beklentisini sürdürdüğünü belirtti.
Altın piyasası, Fed'in 1 Mayıs'taki faiz kararına kadar belirsiz bir süreçten geçebilir. Yatırımcılar için şu dönemde altın alımı, stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. İslam Memiş'in öngörüleri, bu belirsiz dönemde yatırımcılara yol gösterici olabilir.
Haftanın Üçüncü İşlem Gününde Altın Fiyatları
Bu haftanın üçüncü işlem gününde, ons altın fiyatı 2 bin 321 dolar seviyelerine ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Gram altın ise Türk Lirası bazında 2 bin 438 TL'ye yükseldi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, piyasaların volatil bir dönemden geçtiğini gösteriyor.
Gram Altın Fiyatı
- Alış: 2.434,89 TL
- Satış: 2.435,32 TL
Ons Altın Fiyatı
- Alış: 2.321,33 Dolar
- Satış: 2.321,68 Dolar