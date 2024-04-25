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Altın alalım mı, satalım mı? İslam Memiş rakam verdi! Gram altının geleceği seviye netleşti! Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatlarının geleceği, her zaman olduğu gibi, global ve yerel ekonomik dinamiklerin etkileşimiyle şekillenir. Özellikle mevcut belirsizlik ortamı altında, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, altının güvenli liman özelliğine daha fazla önem vermektedir. Bu dönemde, ekonomik belirsizlikler devam ettiği sürece, altın fiyatlarının yüksek seyretmesi genel beklenti arasındadır. Çünkü yatırımcılar, riske karşı korunma ve değer saklama aracı olarak altına yönelmeyi tercih ediyorlar. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 10:08 Güncelleme 25 Nisan 2024, 10:08
Altın alalım mı, satalım mı? İslam Memiş rakam verdi! Gram altının geleceği seviye netleşti! Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

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Altın fiyatları, haftanın başından itibaren İran ve İsrail arasındaki artan gerilim ve olası bir savaş ihtimali nedeniyle yükseliş trendine girmiş durumda. Altın, yatırımcılar tarafından güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor ve bu durum, özellikle belirsiz zamanlarda fiyatları etkiliyor. Bu bağlamda, altın fiyatlarını etkileyebilecek uluslararası siyasi gerginlikler, merkez bankalarının para politikaları, enflasyon oranları gibi makroekonomik faktörler büyük bir dikkatle takip edilmelidir. Özellikle düşük faiz ortamında, altın yatırımı daha cazip hale gelmekte ve yatırımcılar için alternatif yatırım araçları arasında öne çıkmaktadır.

Altın Alalım Mı, Satalım Mı?

Yatırım dünyasında altın her zaman özel bir yere sahiptir. İslam Memiş'in analizine göre, altın piyasası şu anda önemli bir dönemeçte bulunuyor. Yıl boyunca sürecek bir yükseliş trendi bekleniyor olsa da, kısa vadede fiyatlarda bazı düşüşler görülebilir. Bu düşüşler, daha önce ihlal edilen fiyat noktalarına bir dönüş yapılması ve kar realizasyonları ile teknik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Memiş'e göre, bu süreçte yaşanan fiyat düşüşleri, altını uzun vadeli bir yatırım olarak görenler için cazip bir alım fırsatı sunuyor. Yatırımcılar için bu, piyasanın sunduğu düşük fiyat avantajından yararlanarak portföylerini güçlendirebilecekleri bir zaman olabilir. Bu nedenle, altın alımı yapmadan önce piyasa analizlerini iyi takip etmek ve doğru zamanlamayı yakalamak büyük önem taşır.

Altın Fiyatları: İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Değerlendirme

Altın fiyatları, İsrail-İran gerilimi sonrası sert bir yükseliş göstermiş, ardından ons altın fiyatının 2300 doların altına düşmesiyle önemli bir gerileme yaşamıştır. Uzman İslam Memiş, bu hareketliliği değerlendirerek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş'in Gözünden Altın Piyasası

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarını analiz etti. Memiş, "Ons altın 2300 doların altına düştüğünde, gram altın için alım fırsatı doğar," dedi ve ekledi: "Bu düşüşleri değerlendirin, çünkü kalıcı değiller."

Ons Altın Nereye Gidiyor?

Ons altın, geçtiğimiz günlerde 2295 dolara kadar geriledi. Memiş, bu düzeyin, beklenen bir seviye olduğunu belirtti ve "Eğer ons günü 2300 doların altında kapatırsa, 2280 dolar güçlü bir destek olarak öne çıkar. Ancak, 2300 doların üstünde kapanış yapılırsa, 2360 dolara kadar bir yükseliş mümkün," şeklinde konuştu.

Gram Altın için Alım Fırsatı: Kritik Tarih

Gram altın fiyatı, serbest piyasada 2500 liraya kadar geriledi. Memiş, bu düşüşün, yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu ifade ederken, "Gram altın 2450 TL'ye kadar düşebilir. Ancak, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi halinde, altın fiyatlarının tekrar 2700 liraya yükseleceği bir durum olabilir," dedi. Memiş ayrıca, Temmuz ayında gram altın için 3000 lira ve sonrasında 3500 lira beklentisini sürdürdüğünü belirtti.

Altın piyasası, Fed'in 1 Mayıs'taki faiz kararına kadar belirsiz bir süreçten geçebilir. Yatırımcılar için şu dönemde altın alımı, stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. İslam Memiş'in öngörüleri, bu belirsiz dönemde yatırımcılara yol gösterici olabilir.

Haftanın Üçüncü İşlem Gününde Altın Fiyatları

Bu haftanın üçüncü işlem gününde, ons altın fiyatı 2 bin 321 dolar seviyelerine ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Gram altın ise Türk Lirası bazında 2 bin 438 TL'ye yükseldi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, piyasaların volatil bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

Gram Altın Fiyatı

  • Alış: 2.434,89 TL
  • Satış: 2.435,32 TL

Ons Altın Fiyatı

  • Alış: 2.321,33 Dolar
  • Satış: 2.321,68 Dolar

Altın Çeşitlerinin Güncel Fiyatları

Çeyrek Altın

  • Alış: 3.895,82 TL
  • Satış: 3.981,74 TL

Cumhuriyet Altını

  • Alış: 15.583,28 TL
  • Satış: 15.878,27 TL

Yarım Altın

  • Alış: 7.767,29 TL
  • Satış: 7.963,49 TL

Ziynet Altın

  • Alış: 15.583,28 TL
  • Satış: 15.878,27 TL

Ata Altın

  • Alış: 16.573,96 TL
  • Satış: 16.997,24 TL

Altın fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda net bir tarih vermemesi ve Orta Doğu'daki siyasi gerilimlerle daha da belirginleşti. Bu durum, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, piyasalardaki bu tür dalgalanmalarda altını güvenli bir yatırım aracı olarak görmeye devam ediyor.

NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Piyasadaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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