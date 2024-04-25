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Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur'luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...

Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.48, memur emeklilerinde yüzde 20.02 beklenirken, ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda 3 formül öne çıkıyor. Peki bu artışlar nasıl yansıtılacak? Hesaplama nasıl olacak? İşte Temmuz zamlarıyla ilgili soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 07:04 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:04
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar... 1

Yaklaşık 16 milyon emekli bir yandan Mayıs'ta açıklanacak destek paketini beklerken, diğer yandan da Temmuz'da maaşının nasıl değişeceğini merak ediyor. Temmuz'da aylıklara yansıtılacak zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar... 2

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar... 3

Bu artışların yanı sıra ek iyileşme konusu da ele alınacak. Hem zam oranları hem de ek iyileştirmeler Temmuz'da belli olacak ancak ipuçları da geliyor. İşte detayları...

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