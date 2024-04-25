Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur'luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...

1 Yaklaşık 16 milyon emekli bir yandan Mayıs'ta açıklanacak destek paketini beklerken, diğer yandan da Temmuz'da maaşının nasıl değişeceğini merak ediyor. Temmuz'da aylıklara yansıtılacak zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

2 SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.