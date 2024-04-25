Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR geri kalan sezonun en önemli maçına çıktı dün akşam.

Bu sezonu kupa ile kapatırsa ve ligi 3'üncü bitirir ise Avrupa Ligi play-off'undan önümüzdeki sezona başlamak gibi nimetlerden yararlanacak.

Özellikle maçın ilk yarısında ne oyun kurma ne önde pres anlamında Trabzonspor sahaya istediklerini yansıtamadı. Karagümrük ise istediklerini çok daha iyi yapan taraftı. Trabzonspor bulduğu iki pozisyonu da gole çevirmeyi başardı.

İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla ibre Karagümrük'e dönecek gibi tahmin edilirken ikinci yarının başında Taxi'nin golüyle skor 3-1 oldu. Trabzonspor adına oyun olarak çok da iyi geçmeyen bir günün sonunda avantajlı skoru elde etti.

75'inci dakikadan sonra Trabzonsporlu oyuncular oyundan çok düştü. Sahada işler yolunda gitmezken, tabelada işler Trabzonspor'un istediği gibi gitti. Eren ve Enis genç aynı zamanda Milli Takım havuzuna aday ve Avrupa'dan takip edilen oyuncular. Bir büyük takım oyuncusu sebebi ne olursa olsun rakibine sportmenliğe aykırı hareket yapmamalı ki bu kariyer gelişimlerini sekteye uğratır.

Son olarak, Trabzonspor'un Onursal Başkanı ve eski Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Trabzonspor'a çok değerli hizmetler yaptı. Bir şampiyonluk kupası ve kupalar kazandırdı.

Mekanı cennet olsun.