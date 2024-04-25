SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Ramak!
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 25 Nisan 2024

Ramak!

TRABZONSPOR geri kalan sezonun en önemli maçına çıktı dün akşam.
Bu sezonu kupa ile kapatırsa ve ligi 3'üncü bitirir ise Avrupa Ligi play-off'undan önümüzdeki sezona başlamak gibi nimetlerden yararlanacak.
Özellikle maçın ilk yarısında ne oyun kurma ne önde pres anlamında Trabzonspor sahaya istediklerini yansıtamadı. Karagümrük ise istediklerini çok daha iyi yapan taraftı. Trabzonspor bulduğu iki pozisyonu da gole çevirmeyi başardı.
İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla ibre Karagümrük'e dönecek gibi tahmin edilirken ikinci yarının başında Taxi'nin golüyle skor 3-1 oldu. Trabzonspor adına oyun olarak çok da iyi geçmeyen bir günün sonunda avantajlı skoru elde etti.
75'inci dakikadan sonra Trabzonsporlu oyuncular oyundan çok düştü. Sahada işler yolunda gitmezken, tabelada işler Trabzonspor'un istediği gibi gitti. Eren ve Enis genç aynı zamanda Milli Takım havuzuna aday ve Avrupa'dan takip edilen oyuncular. Bir büyük takım oyuncusu sebebi ne olursa olsun rakibine sportmenliğe aykırı hareket yapmamalı ki bu kariyer gelişimlerini sekteye uğratır.
Son olarak, Trabzonspor'un Onursal Başkanı ve eski Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum.
Trabzonspor'a çok değerli hizmetler yaptı. Bir şampiyonluk kupası ve kupalar kazandırdı.
Mekanı cennet olsun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Pivotluk örneği 21 Nisan 2024, Pazar Kilidi açamamak! 13 Nisan 2024, Cumartesi En aşağılık sezon!.. 04 Nisan 2024, Perşembe İki farklı devre 18 Mart 2024, Pazartesi
45’lik Selen Görgüzel estetik sonrası son halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu! “Pardon tanışıyor muyduk?”
Estetik sonrası son halini paylaştı!
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan Müslüman genç saldırıya uğradı
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan gence saldırı
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
7 ilde Bozdoğan-29 operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı
7 ilde Bozdoğan-29 operasyonu!
İbrahim Tatlıses’ten Mustafa Keser’e sert çıkış! “Haddini bil” Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Fatih Kısaparmak’ı hedef almıştı
İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e sert çıkış!
SON DAKİKA