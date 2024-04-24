Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray farkı açtı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray farkı açtı.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sezon başından bu yana kritik bir mücadele içinde olan sarı-kırmızılı ekip puan farkını 4'e çıkardı.
Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı.
Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.
3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekledi.
Fenerbahçe ise zorlu EMS Yapı Sivasspor deplasmanında 3 puan aradı.
Karşılaşmada 2 defa öne geçen sarı-lacivertli ekip, 90+4. dakikada Raj Manaj'ın (p.) golüyle 2 puanı Sivas'ta bıraktı.
Ligin bitimine 5 hafta kala sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu.
Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini zorlu deplasmana hazırlıyor.
Fenerbahçe ise dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertli ekip zorlu karşılaşmadan moral arayacak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.
Yönetim önemli takviyeler yapmayı planlarken teknik direktör Okan Buruk ise transfer listesini oluşturdu.
Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti.
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İtalya'ya çevirdi.
Galatasaray, İtalya Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı yenerek şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı Davy Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor.
Yıldız oyuncu sezon başında Ajax'dan gelmişti.
İstenen performansı bir türlü sağlayamayan tecrübeli isim sezon sonunda Inter'den ayrılmayı planlıyor.
Kariyerine birçok başarıyı sığdıran 31 yaşındaki merkez orta sahanın, Hakan Çalhanoğlu'dan görüş aldığı da belirtildi.