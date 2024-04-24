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Galatasaray'ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu'dan! Kendi gelmiyor ama...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, adım adım üst üste 2. şampiyonluğuna koşuyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da devam eden sarı kırmızılılar gündemine bomba bir ismi aldı. Milan'ı mağlup ederek Serie A'daki 20. şampiyonluğunu ilan eden Inter'in yıldız ismi radara girdi. Transfere Hakan Çalhanoğlu referans oldu. İşte A Spor'un duyurduğu transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 16:00 Güncelleme 25 Nisan 2024, 01:14
Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray farkı açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sezon başından bu yana kritik bir mücadele içinde olan sarı-kırmızılı ekip puan farkını 4'e çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Galibiyeti getiren golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Fenerbahçe ise zorlu EMS Yapı Sivasspor deplasmanında 3 puan aradı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Karşılaşmada 2 defa öne geçen sarı-lacivertli ekip, 90+4. dakikada Raj Manaj'ın (p.) golüyle 2 puanı Sivas'ta bıraktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Ligin bitimine 5 hafta kala sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini zorlu deplasmana hazırlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Fenerbahçe ise dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Sarı-lacivertli ekip zorlu karşılaşmadan moral arayacak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Yönetim önemli takviyeler yapmayı planlarken teknik direktör Okan Buruk ise transfer listesini oluşturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İtalya'ya çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Galatasaray, İtalya Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı yenerek şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı Davy Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Yıldız oyuncu sezon başında Ajax'dan gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

İstenen performansı bir türlü sağlayamayan tecrübeli isim sezon sonunda Inter'den ayrılmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

Kariyerine birçok başarıyı sığdıran 31 yaşındaki merkez orta sahanın, Hakan Çalhanoğlu'dan görüş aldığı da belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakan Çalhanoğlu’dan! Kendi gelmiyor ama...

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