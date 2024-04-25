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Bir deri bir kemik kaldı! Nihal Candan 37 kiloya kadar düştü! 5.5 ayda inanılmaz değişim

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın cezaevinde başladığı yemek yememe eylemi hastalığa dönüştü. 'Anoreksiya' olan Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 12:15 Güncelleme 25 Nisan 2024, 12:25
Bir deri bir kemik kaldı! Nihal Candan 37 kiloya kadar düştü! 5.5 ayda inanılmaz değişim 1

Dilan Polat'ın gösterişli hayatının arka perdesinde belirlenen birçok suç, ekipleri harekete geçirdi. Olayın yankıları sürerken, gözler Bahar ve Nihal Candan kardeşlere çevrildi.

Bir deri bir kemik kaldı! Nihal Candan 37 kiloya kadar düştü! 5.5 ayda inanılmaz değişim 2

TUTUKLANDILAR

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlar da iki kardeş de mercek altına alındı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.

Bir deri bir kemik kaldı! Nihal Candan 37 kiloya kadar düştü! 5.5 ayda inanılmaz değişim 3

AÇLIK GREVİNE GİRDİ

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

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