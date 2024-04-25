Bir deri bir kemik kaldı! Nihal Candan 37 kiloya kadar düştü! 5.5 ayda inanılmaz değişim

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TUTUKLANDILAR

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlar da iki kardeş de mercek altına alındı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.