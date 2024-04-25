Kızıl Goncalar’a yıldırım hızıyla gelen veda: Tam Cüneyd’in defteri dürülüyor derken...

Kızıl Goncalar dizisinde yaşanan son gelişmeler şaşkınlık yarattı. Son zamanlarda Cüneyd karakterinin veda etmesiyle ilgili spekülasyonlar hız kazanırken yapımcılar beklenmedik bir hamleyle izleyicileri şaşırttı.
Kızıl Goncalar dizisinde yaşanan son gelişmeler şaşkınlık yarattı. Son zamanlarda Cüneyd karakterinin veda etmesiyle ilgili spekülasyonlar hız kazanırken yapımcılar beklenmedik bir hamleyle izleyicileri şaşırttı.
TAM CÜNEYD'İN DEFTERİ DÜRÜLÜYOR DERKEN...
Tam Cüneyd'in fişi çekiliyor derken diziye sürpriz bir isim katıldı. Öte yandan diziye sürpriz bir ismin veda edeceği ise kulislerde sık sık konuşulsa da isim telaffuz edilmiyor.
YENİ KARAKTER GELİYOR
Kızıl Goncalar'a yeni bir isim katıldı. Heyecanla beklenen gelişme sonunda açıklandı.
Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Hazal Türesan'ın paylaştığı diziye ünlü oyuncu Didem İnselel dahil oldu.
Ünlü oyuncu Didem İnselel, Kızıl Goncalar dizisinde savcı Evren karakterine hayat verecek.
Dizinin yeni bölümlerinde savcı Evren karakterinin nasıl bir rol üstleneceği ve hikayeye nasıl etki edeceği ise büyük bir merakla bekleniyor.
DİDEM İNSELEL KİMDİR?
Didem İnselel, 13 Temmuz 1976'da İstanbul'da doğdu.
Kavak Yelleri'nde Gönül Kara karakterine hayat veren İnselel, bu rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
Güneşi Beklerken ve O Hayat Benim gibi sevilen dizilerde de kendini ekranlarda gösteren İnselel, her bir karakterle dikkat çeken bir performans sergiledi.