Abla-kardeş aynı dizide! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın partneri meğer...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncu hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Levent Babataş ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Abla-kardeşin aynı dizide de rol aldığı ortaya çıktı.