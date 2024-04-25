Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...

Suphiye'nin ilk çocuğunun mahalledeki Erol isimli gençten olduğunu kendisinden dinledim. O dönem hamileydi. Erol, sarışın, yakışıklı gençti. Sonradan Suphiye ile yollarımız ayrıldı. Uzun yıllar bir daha görüşmedik. Kendisi Almanya'ya gitti. Almanya'ya gidiş sebebinin de Türkiye'de tanıştığı Alman bir mühendis sebebiyle olduğunu biliyorum. Bu mühendis onu Almanya'ya götürdü.

ÇINAR OTELDE GÖRÜŞTÜLER Kuzeni Suphiye ile Uğur Dündar 'ın Çınar Otel'de görüştüklerini doğrulayan kuzeni, "Suphiye'nin Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum. 1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Biz de ara ara Çınar Otel'in kafesine gider zaman geçirirdik. Bir gün Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim. Daha sonra da bana Uğur Dündar ile arkadaş olduğunu söyledi. Tanıştıklarını buradan biliyorum..." dedi.

CANKURTARANDI Orancı'nın kuzenini doğrular nitelikteki itiraflar ise Uğur Dündar 'ın CHP yandaşı Sözcü gazetesindeki köşesinden çıktı. Dündar, 14 Mart 2024 tarihinde yayımlanan köşe yazısında gençliğinde Çınar Otel'de cankurtaran olduğunu söylemişti. "Harçlığımı çıkarmak için işe girdim. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı" demişti. DÜNDAR 1970'Lİ YILLARDA DİSKOTEĞİNİ İŞLETTİ Bu arada Uğur Dündar'ın 1970'li yıllarda oteldeki diskoteği işlettiği, Cem Yılmaz'ın da öğrenciyken otelde çalıştığı öğrenildi. Dündar'ın daha sonra otelin kafeteryasını da işlettiği bildirildi.

Dündar, 14 Mart 2024 tarihli köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: "Ne iş yapıyorsun delikanlı sen?" dediklerinde "Cankurtaranım" diyordum. Bembeyaz, kolalı üniformamla işe başladığım ilk yaz, yedi kişinin hayatını kurtardım. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı!.. Böylece onların kahramanı olmuştum. İskelede yürürken birbirlerine beni gösterip "İşte hayatımı kurtaran genç" diyorlardı. Ünlü simalarla da ilk kez burada tanıştım. Onlardan biri, taraftarı olmaktan her zaman gurur duyduğum ve ileride adını sevgili oğlum Bartu'da yaşatacağım, Fenerbahçe'nin efsanevi sporcusu Can Bartu'ydu. Çınar Otel sadece Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli değil. 65 yıllık geçmişinde nice tanıklıklar ve nice anılar var. Benim de öyle… Hepsini yazsam sayfalar almaz."

Öte yandan Günaydın'da yer alan habere göre; Uğur Dündar'ın yıllar önce verdiği bir röportaj da yeniden gündem oldu. Dündar, Posta Gazetesi'ne 24 Nisan 1985'te verdiği bir röportajında "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp, Uğur beni iğfal etti diyeceğinden korkuyorum." ifadelerine yer verdi.

Ortaya atılan tüm iddiaların ardından SÖZCÜ TV'ye çıkan Dündar, "Normal sağlıklı bir cinsel yaşamım var. Bunun başka konuşulacak tarafı yok ki!" dedi.

"ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Dündar ile ilgili çıkan bilgiler herkesi hayrete düşürürken diğer yandan Erol'un kimliği de merak edilen konular arasında. Erol'un 4 kardeşten en büyüğü olan yurda verilmeden önce ismi Songül olan Fraye'nin babası olduğu düşünülüyor.

Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Fraye, yurttarda çok büyük sıkıntı çektiğinden bahsederek, babasını aramak gibi bir amacı olmadığını belirtmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre ailenin bir yakınından edinilen bilgiye göre; Fraye, bu kararından vazgeçerek, babasını aramak için harekete geçti.

İSTANBUL İZMİR VE ANTALYA'DA YAŞADI

Bazı filmlerde figüranlık yapan Suphiye Orancı'nın kimliği ve ilişkileri üzerindeki gizem devam ederken ailenin yakını şu iddialarda da bulundu:

"Ünlü ve başarılı isimlerle yakınlık kurmayı seviyordu. Görüştüğü ya da temas kurduğu kişilerin hepsi işadamı ya da ünlülerdi. Çevresinde şu an baba olarak konuşulmayan başka isimler de vardı. Suphiye Orancı önce İzmir'de Uğur Dündar ile tanıştı. Metin Akpınar daha sonra geliyor. Uğur Dündar ile yakınlığı hakkında birçok insanın bilgisi var. Annenin anlattığı, kuzenlerin anlattığı İzmir'de tanışma hikayesi var. Suphiye Hanım önce İstanbul, ardından İzmir ve Antalya'da yaşadı."

NEBİOĞLU'NDAN EROL PAYLAŞIMI

Nebioğlu da Erol isimli kişi hakkında bir paylaşım yaptı. Nebioğlu, "Erol Bey. Sizin hakkınızda ben ciddi bilgiler elde etmeye başladım. Öyle 3 çocuklu falan bir adam değil. Siz bir bana ulaşın lütfen. Sizin güzel bir adam olduğunuzu söylüyorlar. Ben de onu paylaşmak istemiyorum. Çünkü çünküler o kadar çok ki. Teyit de edebiliyorum. Annemin ve başkalarının anlattıklarıyla… Çok şeyi değiştireceğiz…" dedi.

BEKLEDİĞİ TELEFON KİMDEN?

Herkes Dilara Gülatan'ın babasının kim olduğunu merak ederken Duygu Nebioğlu, yeni bir paylaşım daha yaptı.