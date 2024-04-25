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Dzeko ve Tadic'ten İsmail Kartal'a baskı! "Bu 3 ismi oynat"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız isimleri Tadic ve Dzeko'nun İsmail Kartal'a kadro konusunda baskı uyguladığı iddia edildi. İşte detaylar ve habere göre Dzeko'nun oynatılmasını istediği 3 isim...

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 11:15 Güncelleme 25 Nisan 2024, 11:18
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

Sarı lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

Alınan bu sonuçla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

PENALTI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU!

Ev sahibi ekip 87. dakikada Manaj'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın uyarısının ardından hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Maçın 2-2 berabere bitmesinin ardından verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR'da yabancı hakemin olduğunun hatırlatılması üzerine Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimize veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur biz adalet istiyoruz. Bu akşam adalet penaltı pozisyonunda aleyhimize işledi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

71. dakikada oyundan alınan Edin Dzeko yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

Bu sezon Süper Lig'de 20 gole imza atan Boşnak yıldız, oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

FENERBAHÇE'DE OLAY İDDİA!

Sezon başında kadroya katılan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in İsmail Kartal'a bazı oyuncuları oynatması konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

Fotomaç'ın haberine göre kaptan Dzeko'nun özellikle Krunic, Zajc ve Cengiz Ünder'e forma giymesi konusunda Kartal'a telkinde bulunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat

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