Dzeko ve Tadic'ten İsmail Kartal'a baskı! "Bu 3 ismi oynat"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Alınan bu sonuçla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde.
PENALTI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU!
Ev sahibi ekip 87. dakikada Manaj'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın uyarısının ardından hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Maçın 2-2 berabere bitmesinin ardından verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu.
"BİZ ADALET İSTİYORUZ"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR'da yabancı hakemin olduğunun hatırlatılması üzerine Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimize veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur biz adalet istiyoruz. Bu akşam adalet penaltı pozisyonunda aleyhimize işledi." ifadelerini kullandı.
SOYUNMA ODASINA GİTTİ!
71. dakikada oyundan alınan Edin Dzeko yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
Bu sezon Süper Lig'de 20 gole imza atan Boşnak yıldız, oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.
FENERBAHÇE'DE OLAY İDDİA!
Sezon başında kadroya katılan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in İsmail Kartal'a bazı oyuncuları oynatması konusunda baskı yaptığı iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre kaptan Dzeko'nun özellikle Krunic, Zajc ve Cengiz Ünder'e forma giymesi konusunda Kartal'a telkinde bulunduğu belirtildi.