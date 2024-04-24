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Galatasaray'da ipler koptu! 3 ayrılık birden

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için planlamasını yaparken, takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği 3 ismi yönetime iletti. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 17:04 Güncelleme 24 Nisan 2024, 17:04
Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

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Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Şimdi Sarı-Kırmızılılar, kalan süreci hatasız geçerek lig şampiyonluğuna ulaşmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

Zirve yarışının yanı sıra Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, kadroda tutulacak isimlerin sözleşme durumlarını netleştirirken gidecek isimler de belli olmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

Şampiyonluk mücadelesi sırasında iç transfer operasyonunu da sezon sonuna bırakmayan Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde 5 yıldız ismi ile sözleşme yenilemişti. Galatasaray'da Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın sözleşmeleri uzatılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

Takımda kalacak isimler, yeni katılacak isimler derken gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Galatasaray, bu yöndeki yol haritasını da netleştirmeye çalışıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

BİLETİ KESİLDİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden Sergio Oliveira, yeni sezonda kadroda olmayacak. Fanatik'in haberine göre Teknik direktör Okan Buruk'un 2 maçtır kadroya dahi almadığı Portekizli oyuncu ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Okan Buruk ile de bir tartışma yaşayan Sergio Oliveira'dan vazgeçen Galatasaray, yerine koyacağı alternatif isim için de çalışmalarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli oyuncunun yerine bir 8 numara transferi gerçekleştirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

NDOMBELE GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın orta sahasında bir ayrılık da kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Tanguy Ndombele ile yaşanacak. Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Fransız oyuncu, sezon sonunda kiralandığı Tottenham'a dönecek. Fransız oyuncunun yerine de bir takviye yapılması planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

ZAHA'DAN AYRILIK KARARI!

Pendikspor karşılaşmasını kulübede tamamlayan Zaha'nın keyfi kaçtı. Okan Buruk'un süre vermediği Fildişi Sahilli yıldız, daha önce de ilk 11'de şans bulamadığı için sitemini dile getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmak istediği belirtiliyor. Yönetim de Zaha'nın transferine onay verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

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