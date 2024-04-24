Galatasaray’da ipler koptu! 3 ayrılık birden

Takımda kalacak isimler, yeni katılacak isimler derken gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Galatasaray, bu yöndeki yol haritasını da netleştirmeye çalışıyor.





BİLETİ KESİLDİ Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden Sergio Oliveira, yeni sezonda kadroda olmayacak. Fanatik'in haberine göre Teknik direktör Okan Buruk'un 2 maçtır kadroya dahi almadığı Portekizli oyuncu ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılıyor.





Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Okan Buruk ile de bir tartışma yaşayan Sergio Oliveira'dan vazgeçen Galatasaray, yerine koyacağı alternatif isim için de çalışmalarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli oyuncunun yerine bir 8 numara transferi gerçekleştirecek.





NDOMBELE GERİ DÖNÜYOR Galatasaray'ın orta sahasında bir ayrılık da kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Tanguy Ndombele ile yaşanacak. Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Fransız oyuncu, sezon sonunda kiralandığı Tottenham'a dönecek. Fransız oyuncunun yerine de bir takviye yapılması planlanıyor.



